Помагитееееее задание 2
Математика
Помагитееееее задание 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как сумма прилежащих к одной стороне углов = 180°, то А) 1)пусть угол А= х°, угол Б = (80+ х)°. Составляем уравнение: х + 80 + х = 180 2х= 100 х = 50° - угол А 2) 50 + 80 = 130° - угол Б. Б) 1)пусть угол А = х°, тогда угол Б = (100+х)°. Составляем уравнение: 100+ х+ х = 180 2х = 80 х= 40° - угол А 2) 40 + 100 = 140° - угол Б
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