Гноми посадили 105 ягідних кущів:по10 кущів порічок і аґрусу-біля будинку,а смородину-в саду,по 17 кущів у кожному ряду.Скільки рядів смородини посадили гноми?Помогите пожалуйста
Математика
Гноми посадили 105 ягідних кущів:по10 кущів порічок і аґрусу-біля будинку,а смородину-в саду,по 17 кущів у кожному ряду.Скільки рядів смородини посадили гноми?Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)105-(10+10)=85(к)-смородини 2)85:17=5(р)-смродину посадили
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