Сочинение на тему самовоспитание 9 класс ОГЕ

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Самовоспитание - это сознательное отношение к собственной жизни, своим мыслям и планам и прежде всего - к собственным действиям. Самовоспитание играет большую роль в формировании человека как личности. Это сложный процесс, который требует от человека волевых усилий. Большинство великих людей добивались побед и славы, работая над собой, побеждая свои недостатки и развивая лучшие качества. Об одном из них - легендарном А.В.Суворове - рассказывает в своём тексте К.Осипов. Ещё в детстве будущий полководец сумел преодолеть то, что могло помешать ему осуществить свою мечту о военной службе: физическое несовершенство, недостаточное воспитание и образование и даже отсутствие поддержки со стороны отца. Для этого юный Суворов разработал целую систему самовоспитания, в которую входили закаливание, самообразование и чтение военных книг. Поражает, с каким упорством десятилетний мальчик готовил себя к военной деятельности. Серьёзно занимался самовоспитанием и знаменитый Демосфен. С юных лет древний грек мечтал о славе оратора. Между тем он был косноязычен, имел слабый голос, короткое дыхание, привычку подергивать плечом.