Значение слова внемлет

Гость: Гость:

Слушать, прислушиваться к чему-л., стараясь услышать. внимаю, внимаешь и (поэт. устар.) внемлю, внемлешь, пов. внимай и Внемли, д. н. внимая и внемля, несов. (к внять), кому-чему (кого-что устар.)