Значение слова внемлет
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Значение слова внемлет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушать, прислушиваться к чему-л., стараясь услышать. внимаю, внимаешь и (поэт. устар.) внемлю, внемлешь, пов. внимай и Внемли, д. н. внимая и внемля, несов. (к внять), кому-чему (кого-что устар.)
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