Помогите с уравнениями 6,7,8
Математика
Помогите с уравнениями 6,7,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+7-Х\3=3 3Х+21-Х=9 2Х=-21+9 2Х=-12 Х=-6 ПРОВЕРКА -6+7-(-6\3)=3 -1+2=3 3=3 (-5х+3)(-х+6)=0 -5х+3=0 -х+6=0 -5х=-3 -х=-6 х=3\5 х=6 проверка (-5*3\5+3)(-3\5+6)=0 (-3+3)(5 2\3)=0 0=0 (-5*6+3)(-6+6)=0 -27*0=0 0=0 х-х\12=55\12 12х-х=55 11х=55 х=5 проверка 5-5\12=55\12 4 7\12=4 7\12
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