Причины победы большевиков §15
История
Причины победы большевиков §15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советская власть успешно воспользовалась местонахождением в центре страныи умело перераспеределяла ресурсы того или иного фронта
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