Причины победы большевиков §15

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Причины победы большевиков §15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советская власть успешно воспользовалась местонахождением в центре страныи умело перераспеределяла ресурсы  того или иного фронта
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