До какой температуры можно нагреть железный котелок массой 0,5 кг в котором 1 литр воды при температуре 20 градусов если передать ему 24 кдж энергии

Физика

До какой температуры можно нагреть железный котелок массой 0,5 кг в котором 1 литр воды при температуре 20 градусов если передать ему 24 кдж энергии

Автор: Гость