До какой температуры можно нагреть железный котелок массой 0,5 кг в котором 1 литр воды при температуре 20 градусов если передать ему 24 кдж энергии
Физика
До какой температуры можно нагреть железный котелок массой 0,5 кг в котором 1 литр воды при температуре 20 градусов если передать ему 24 кдж энергии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1)=cmt2-cmt1 cmt2=Q+cmt1 t2=(Q+cmt1)/cm t2+(24000+46*0.5*20)/(460*0.5)=124.3
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