Как найти t если известно что: Q-40,5Дж I-1,5А R-9Ом
Физика
Как найти t если известно что: Q-40,5Дж I-1,5А R-9Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из закона Джоуля-Ленца : Q= I^2 * R *t выразим уравнение для t: t=Q/I^2*R= 40.5 Дж/(1.5 А)^2*9 Ом= 2 с. Ответ t= 2 с.
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