Поставьте ударени. Раздали на слоги вертикальной черточкой. Подчеркни буквы, обзночоюшую безударный гласный звук. бревно, галаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады,
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Поставьте ударени. Раздали на слоги вертикальной черточкой. Подчеркни буквы, обзночоюшую безударный гласный звук. бревно, галаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БревнО, глазА, дворЫ, зернО, кротЫ, мостЫ, рАды
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