Поставьте ударени. Раздали на слоги вертикальной черточкой. Подчеркни буквы, обзночоюшую безударный гласный звук. бревно, галаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады,

Русский язык
Поставьте ударени. Раздали на слоги вертикальной черточкой. Подчеркни буквы, обзночоюшую безударный гласный звук. бревно, галаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БревнО, глазА, дворЫ, зернО, кротЫ, мостЫ, рАды
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