ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 6 КЛАСС! найдите расстояние от точек А и В: если А = - 1,8 В = 1,5 --------------------------------------------- найдите расстояние от точек А и В: если А = - 3,2 В = - 48 помогите! буду благодарна!
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 6 КЛАСС! найдите расстояние от точек А и В: если А = - 1,8 В = 1,5 --------------------------------------------- найдите расстояние от точек А и В: если А = - 3,2 В = - 48 помогите! буду благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АВ = |-48 -(-3,2)|= 44,8 2) AB = |1,5-(-1,8)|=3,3
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