ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 6 КЛАСС! найдите расстояние от точек А и В: если А = - 1,8 В = 1,5 --------------------------------------------- найдите расстояние от точек А и В: если А = - 3,2 В = - 48 помогите! буду благодарна!

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 6 КЛАСС! найдите расстояние от точек А и В: если А = - 1,8 В = 1,5 --------------------------------------------- найдите расстояние от точек А и В: если А = - 3,2 В = - 48 помогите! буду благодарна!

Автор: Гость