169+(87-n)=1103 как решить уравнение 5 класс
Математика
169+(87-n)=1103 как решить уравнение 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
169+(87+п)=1103 87+п=1103-169 87+п=934 п=934-87 п=847 1103=1103 вот как-то так
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