Суима длин всех ребер прямоуг параллепипеда равна 144 см его длина 15 см. ширина 12 см. найти объем прям параллепипеда
Математика
Суима длин всех ребер прямоуг параллепипеда равна 144 см его длина 15 см. ширина 12 см. найти объем прям параллепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12 * 4=48(см)- длина 4 рёбер ширины 2)15 * 4=60(см)-длина 4 рёбер длины 3)48+60=108(см) 4)144-108=36(см)-это 4 ребра высоты 5)36:4=9(см)-высота параллелеп. 6)15 * 12 *9=1620(см) в кубе-объём параллелепипеда
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