Помогите пожалуйста!) Нужно Сравнить язычество древних славян с религиями египт??н,греков,римлян
История
Помогите пожалуйста!) Нужно Сравнить язычество древних славян с религиями египт??н,греков,римлян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основное сходство: многобожие;мифы и легенды;поклонение солнцу, дождю, ветру; фетишизм, тотемизм, идолопоклонство \
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1. Впиши в окошки пропущенные слова. (В каждое окошко впиши соответствующий признак или свойство прямоугольника. Исп...
Английский язык
Математика
Туристу треба було пройти шлях від села до станції завдовжки 10 км. Коли він вийшов із села, до виходу поїзда,на який він поспішав,залишилось 3 год...