Помогите пожалуйста!) Нужно Сравнить язычество древних славян с религиями египт??н,греков,римлян

История
Помогите пожалуйста!) Нужно Сравнить язычество древних славян с религиями египт??н,греков,римлян
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Автор: Гость
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Гость:
Основное сходство: многобожие;мифы и легенды;поклонение солнцу, дождю, ветру; фетишизм, тотемизм, идолопоклонство \
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