СРОЧНО.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1. Впиши в окошки пропущенные слова. (В каждое окошко впиши соответствующий признак или свойство прямоугольника. Используй одно слово). Если у четырёхугольника ... угла являются ... , то этот четыр...

Математика
СРОЧНО.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1. Впиши в окошки пропущенные слова. (В каждое окошко впиши соответствующий признак или свойство прямоугольника. Используй одно слово). Если у четырёхугольника ... угла являются ... , то этот четырехугольник — прямоугольник. 2. Какой из вариантов верный? В задании дан (дано) признак прямоугольника свойство прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у четырёхугольника все углы являются прямыми , то этот четырехугольник - прямоугольник
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