СРОЧНО.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1. Впиши в окошки пропущенные слова. (В каждое окошко впиши соответствующий признак или свойство прямоугольника. Используй одно слово). Если у четырёхугольника ... угла являются ... , то этот четыр...

Математика

СРОЧНО.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1. Впиши в окошки пропущенные слова. (В каждое окошко впиши соответствующий признак или свойство прямоугольника. Используй одно слово). Если у четырёхугольника ... угла являются ... , то этот четырехугольник — прямоугольник. 2. Какой из вариантов верный? В задании дан (дано) признак прямоугольника свойство прямоугольника

Автор: Гость