Составьте диалог про школьный кружок на английском (про теннис)

Гость: Гость:

Hi,do you attend any clubs?Hello no,why?You know, just open a tennis club don't want to go Really,really want I'm good at playing tennis Well tomorrow at 16:00 I'll call youWell until tomorrow Перевод Привет,а ты посещаешь какие нибудь кружки?Привет нет,а что?Да тут недалеко открывается теннисный кружок не хочешь сходить Очень,очень хочу я хорошо играю в теннис Отлично завтра в 16:00 я тебе позвонюХорошо до завтра думаю помогла)