Составьте диалог про школьный кружок на английском (про теннис)

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Составьте диалог про школьный кружок на английском (про теннис)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi,do you attend any clubs?Hello no,why?You know, just open a tennis club don't want to go Really,really want I'm good at playing tennis Well tomorrow at 16:00 I'll call youWell until tomorrow                                   Перевод Привет,а ты посещаешь какие нибудь кружки?Привет нет,а что?Да тут недалеко открывается теннисный кружок не хочешь сходить Очень,очень хочу я хорошо играю в теннис Отлично завтра в 16:00 я тебе позвонюХорошо до завтра думаю помогла)
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