Определите количество аутосом и половых хромосом, содержащихся в соматической и ?? зрелой половых клетках мужчины и женщины (у человека 2п = 46). Какова вероятность появления нормальных женских и мужских гамет, содержащих X - и...

Гость: Гость:

Кариотип человека определяется 46 хромосомами. Это число хромосом содержится в соматических клетках, половые клетки имеют набор в 2 раза меньший — 23 хро¬мосомы. Из 46 хромосом человека 22 пары одинаковы у мужчин и женщин, их называют аутосомами. Они имеют порядковый номер от 1-го (самая крупная с центромерой в середине) до 22-го (самая маленькая с центромерой у края) . В 23-й паре имеется отчетливая половая дифференцировка: в клетках тела у женщин находятся две крупные вполне идентичные друг другу хромосомы X, у мужчин имеется только одна хромосо¬ма X, а ее партнером служит маленькая хромосома У. Хромосомы Х и У называют половыми хромосомами.