Приведите примеры (миним два), что потребности человека нельзя ограничивать! Очен?? срочно.

Обществознание
Приведите примеры (миним два), что потребности человека нельзя ограничивать! Очен?? срочно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя ограничивать человеку пить есть не ограничивать в месте проживания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пеппи – Длинный Чулок», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», «Волшебни?? Изумрудного города», «По щучьему велению», «Спящая красавица», «...
Ответить
Английский язык
Английский язык перевод))))))
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста как решить уравнение ax-5=3x+a
Ответить
Алгебра
Найдите множество решений неравенства 2x^2 - 5x - 25 < 0
Ответить
Английский язык
Напишите 4-9 предложений на английском языке про героя Бэтмена именно про него зар??ние спасибо!
Ответить