Приведите примеры (миним два), что потребности человека нельзя ограничивать! Очен?? срочно.
Обществознание
Приведите примеры (миним два), что потребности человека нельзя ограничивать! Очен?? срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя ограничивать человеку пить есть не ограничивать в месте проживания.
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Литература
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