9 8 14 + 21 = ? 7 5 9 + 12 = ?
Математика
9 8 14 + 21 = ? 7 5 9 + 12 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+21=35 9+12=21 21:7=3 21:5=4.2 35:9=-не делится 35:8=не делится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Определите количество аутосом и половых хромосом, содержащихся в соматической и ?? зрелой половых клетках мужчины и женщины (у человека 2п = 46). К...
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумеро??аны все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые м...
Другие предметы