9 8 14 + 21 = ? 7 5 9 + 12 = ?

Математика
9 8 14 + 21 = ? 7 5 9 + 12 = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+21=35 9+12=21 21:7=3 21:5=4.2 35:9=-не делится 35:8=не делится
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