В 1-ом или во 2-м варианте записаны слова с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением 1) в..сна, м..тель; 2) к..тёнок, пр..ём

Русский язык

В 1-ом или во 2-м варианте записаны слова с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением 1) в..сна, м..тель; 2) к..тёнок, пр..ём

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