Нужно правильно записать 1)На,каждый,сидел,старый,день,черёмуха,прички . 2)Весёлый,??тички,свой,и,покинул,место,родной. 3)Заморозки,и,начался,скоро,первый,а. 4)Они,щебетал,чирикал,и. 5)День,наступил,но,вот,дождливый.
Русский язык
Нужно правильно записать 1)На,каждый,сидел,старый,день,черёмуха,прички . 2)Весёлый,??тички,свой,и,покинул,место,родной. 3)Заморозки,и,начался,скоро,первый,а. 4)Они,щебетал,чирикал,и. 5)День,наступил,но,вот,дождливый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 птички покинули свои веселые и родные места 4 они щебетали и чирикали 5 наступил день, но вот дождливый 1 каждый день птички сидели на старой черемухе
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