Вкаком значении употреблены выделенные слова в стихотаорении Е.В.СЕРОВОЙ.Золотая рож.Золотые руки
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Вкаком значении употреблены выделенные слова в стихотаорении Е.В.СЕРОВОЙ.Золотая рож.Золотые руки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая рожь - прямое значение(цвет ржи) Золотые руки - переносное значение(умелый человек, хорошо справляется с работой)
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