Разбор по составу ложится
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Разбор по составу ложится
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Ложится лож -корень -ит- окончание -ся постфикс (суффикс ,стоящий после окончания) основа слова лож-
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