Все объекты на рисунке относятся к классу Устройства ввода вывода компьютера УВВ

Информатика
Все объекты на рисунке относятся к классу Устройства ввода вывода компьютера УВВ
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