Составить три предложения про пьеро и буратино
Литература
Составить три предложения про пьеро и буратино
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буратино, как то раз пошол в магазин за пером. Шел человек по улице, и у него упало перо, и Буратино помог поднять его. На почте закончились перья для письма, и Буратино отдал свои перья на почту.
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