Вычислите массу осадка AgCl полученного при взаимодействие 300г BaCl2 И 300г AgNO3 СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!
Химия
Вычислите массу осадка AgCl полученного при взаимодействие 300г BaCl2 И 300г AgNO3 СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,в моём решении была очень глупая ошибка. Вот исправленное решение.
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