В каком варианте ответа в слове пропущены НН? Выберите правильный ответ: были увере..ы взволнова..ы случившимся поступать обдума..о беше..о мчаться

Русский язык
В каком варианте ответа в слове пропущены НН? Выберите правильный ответ: были увере..ы взволнова..ы случившимся поступать обдума..о беше..о мчаться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поступать обдуманно ...... .
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