В каком варианте ответа в слове пропущены НН? Выберите правильный ответ: были увере..ы взволнова..ы случившимся поступать обдума..о беше..о мчаться

Русский язык

В каком варианте ответа в слове пропущены НН? Выберите правильный ответ: были увере..ы взволнова..ы случившимся поступать обдума..о беше..о мчаться

Автор: Гость