Найдите удобным способом сумму чисел от 99 до 120 . И БЕЗ ФОРМУЛ (это задание 5 класа)
Математика
Найдите удобным способом сумму чисел от 99 до 120 . И БЕЗ ФОРМУЛ (это задание 5 класа)
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Простой способ (99+120)*11=2409
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