Найдите удобным способом сумму чисел от 99 до 120 . И БЕЗ ФОРМУЛ (это задание 5 класа)

Математика

Найдите удобным способом сумму чисел от 99 до 120 . И БЕЗ ФОРМУЛ (это задание 5 класа)

Автор: Гость