На обед пончик съел 42вареника из которых 4/7состовляли. Вареники с творогом 1/7вареники скартофелем ,а остальные вареники с вишней. Сколько варениковс вишней съел ПОНЧИК?
Математика
На обед пончик съел 42вареника из которых 4/7состовляли. Вареники с творогом 1/7вареники скартофелем ,а остальные вареники с вишней. Сколько варениковс вишней съел ПОНЧИК?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдём сколько вареников было с картофелем и с творогом. известно что вареники с кортофелем это 1/7 от 42= 42/7=6 (вареники с кортофелем) Так же и с творогом, они составляют 4/7 от 42 = 4*42/7=24( с творогом) Теперь 24+6=30(вареники кортофель и творог) Теперь 42-30=12 ( вареники с вишней) Ответ: 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Катер проплыл против течения реки 3 часа со скоростью 42 км ч за сколько часов он пр??плывет 144 км по течению реки если скорость течения реки равн...