На обед пончик съел 42вареника из которых 4/7состовляли. Вареники с творогом 1/7вареники скартофелем ,а остальные вареники с вишней. Сколько варениковс вишней съел ПОНЧИК?

Математика
На обед пончик съел 42вареника из которых 4/7состовляли. Вареники с творогом 1/7вареники скартофелем ,а остальные вареники с вишней. Сколько варениковс вишней съел ПОНЧИК?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдём сколько вареников было с картофелем и с творогом. известно что вареники с кортофелем это 1/7 от 42= 42/7=6 (вареники с кортофелем) Так же и с творогом, они составляют 4/7 от 42 = 4*42/7=24( с творогом) Теперь 24+6=30(вареники кортофель и  творог) Теперь 42-30=12 ( вареники с вишней) Ответ: 12
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