Почему в афинском театре месте занимались ночью?

Русский язык
Почему в афинском театре месте занимались ночью?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы посмотреть выступление так как обычно там было мало места.Все хотели посмотреть выступление талантов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер проплыл против течения реки 3 часа со скоростью 42 км ч за сколько часов он пр??плывет 144 км по течению реки если скорость течения реки равн...
Ответить
Алгебра
Помогите,пожалуйста,решить С1. заранее благодарю
Ответить
Химия
Вычислить массовую долю кальция в 60 г образца CaCO3, содержащего 5% примесей
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 12 дм и 15 дм, а высота параллелепипеда 11 дм. Найти: а) пло...
Ответить
Математика
Урок длится 40 минут а перемена 15 минут во сколько закончится 4 урок если занятия начались 8 часов 30 минут
Ответить