Почему в афинском театре месте занимались ночью?
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Почему в афинском театре месте занимались ночью?
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы посмотреть выступление так как обычно там было мало места.Все хотели посмотреть выступление талантов.
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