Вычислить массовую долю кальция в 60 г образца CaCO3, содержащего 5% примесей
Химия
Вычислить массовую долю кальция в 60 г образца CaCO3, содержащего 5% примесей
Ответ(ы):
Гость:
38% -------------- 60*,95=57 г ------------------- 40 к 40+12+48 как Х к 57 Х=22,8 гр 22,8/60=0,38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 12 дм и 15 дм, а высота параллелепипеда 11 дм. Найти: а) пло...
Математика
Урок длится 40 минут а перемена 15 минут во сколько закончится 4 урок если занятия начались 8 часов 30 минут
Математика