На одній планеті біля зорі Проксима живуть 78 проксиміліанців. Увечері 53 з них пють чай, 25 дивляться телевізор, а 7 не роблять ні того, ані іншого, тому що рано лягають спати. Скільки проксиміліанців пють вечорами чай, дивляч...
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На одній планеті біля зорі Проксима живуть 78 проксиміліанців. Увечері 53 з них пють чай, 25 дивляться телевізор, а 7 не роблять ні того, ані іншого, тому що рано лягають спати. Скільки проксиміліанців пють вечорами чай, дивлячись телевізор?
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