На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й пасеки со2-й пасеки
Математика
На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й пасеки со2-й пасеки
Ответ(ы):
Гость:
1) 48 - 44 = 4(улья), с которых сняли 80кг мёда 2) 80 : 4 = 20(кг) мёда сняли с одного улья 3) 20 * 48 = 960(кг) мёда сняли с 1-ой пасеки 4) 20 * 44 = 880(кг) мёда сняли со 2-ой пасеки Ответ: 960кг мёда - 1-ая пасека; 880кг мёда - 2-ая пасека.
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