На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й пасеки со2-й пасеки

Математика

На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й пасеки со2-й пасеки

Автор: Гость