На одном ткацком станке за 1 ч вырабатывается 3,45 м ткани .Сколько метров ткани можно выработать за 7 ч ,если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка
Математика
На одном ткацком станке за 1 ч вырабатывается 3,45 м ткани .Сколько метров ткани можно выработать за 7 ч ,если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка
Ответ(ы):
Гость:
3,45*7=24,15(м)-вырабатывается за 7 ч на одном станке 24,15* 2=48,30(м) Ответ:48,3м ткани можно выработать на двух станках за 7 часов
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