На одном ткацком станке за 1 ч вырабатывается 3,45 м ткани .Сколько метров ткани можно выработать за 7 ч ,если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка

Математика

На одном ткацком станке за 1 ч вырабатывается 3,45 м ткани .Сколько метров ткани можно выработать за 7 ч ,если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка

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