На острове Джи-Джи по понедельникам и средам всегда идут дожди, по субботам-туман,?? во все остальные дни- солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых группе туристов, если они хотят пробыть там 44 дня и захватить...

Гость: Гость:

Неделя = 7 дней 44 дня - это 44:7 =6 недель + 2 дня плохие дни - хорошие + п- в+ с- ч+ п+ с- в+....видим, что если смотреть неделю, то неважно в какой день нужно начинать отдыхать, но у нас есть еще 2 дня вот их мы и выберем на солнечные дни), то есть четверг, пятница Значит ответ: в) четверг