На острове Джи-Джи по понедельникам и средам всегда идут дожди, по субботам-туман,?? во все остальные дни- солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых группе туристов, если они хотят пробыть там 44 дня и захватить...

Математика
На острове Джи-Джи по понедельникам и средам всегда идут дожди, по субботам-туман,?? во все остальные дни- солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых группе туристов, если они хотят пробыть там 44 дня и захватить при этом как можно больше солнечных дней ? A) понедельник Б) среда В)четверг Г) воскресенье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неделя = 7 дней 44 дня - это 44:7 =6 недель + 2 дня плохие дни - хорошие + п-  в+  с-  ч+  п+  с-   в+....видим, что если смотреть неделю, то неважно в какой день нужно начинать отдыхать, но у нас есть еще 2 дня вот их мы и выберем на солнечные дни), то есть четверг, пятница Значит ответ: в) четверг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
От родины теплом веет объяснить пословицу по осэ
Ответить
Русский язык
Польём- какой корень? В пятницу у меня мозг не работает.
Ответить
Русский язык
Сложные слова с соед гл -о--е- и с корнями фото авия теле мульти
Ответить
Химия
Можно сделать лизуна из борной кислоты
Ответить
Литература
3 фразеологизма пожалуйста
Ответить