На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.Сколько человек зашли на первой остановке?(Пишите вмес...
Математика
На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.Сколько человек зашли на первой остановке?(Пишите вместе с решением и с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+10-12=17 х=17-10+12 х=19
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