На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.Сколько человек зашли на первой остановке?(Пишите вмес...

Математика

На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.Сколько человек зашли на первой остановке?(Пишите вместе с решением и с помощью уравнения

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