На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему равна масса каждой из 7 посылок

Математика
На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему равна масса каждой из 7 посылок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18*3+7*Х=82 54+7х=82 7х=82-54=28 х=28:7=4 кг  7 посылок по 4 кг масса                      одной посылки 4 кг 
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