На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему равна масса каждой из 7 посылок

Математика

На почте приняли 18 посылок по 3 килограмма каждый и еще 7 посылок масса всех поцело??ать 82 килограмма найди массу 7 посылок можно ли сказать чему равна масса каждой из 7 посылок

Автор: Гость