На почте продаётся 40 разных конвертов и 25 разных марок. Сколько есть вариантов покупки конверта марок?

Алгебра
На почте продаётся 40 разных конвертов и 25 разных марок. Сколько есть вариантов покупки конверта марок?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
каждый из 40 конвертов может быть куплен с одной из 25 марок , поэтому40 * 25 = 1000(способов)

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