Составить несколько предложений со словом жаворонок в разных значениях

Русский язык
Составить несколько предложений со словом жаворонок в разных значениях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именно из-за тех ранних пробуждений матушка ласково прозывала его Жаворонком, -ты спросонья на жаворонка похож!-Говорил Коля
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