С помощью слова лес напиши пример, иллюстрирующие следующие понятия. 1. Однокареные слова______________. 2. Формы слова_______________. 3.словосочитани с главным словом_____________, с зависимым словом_______________. 4. Мн...

Русский язык
С помощью слова лес напиши пример, иллюстрирующие следующие понятия. 1. Однокареные слова______________. 2. Формы слова_______________. 3.словосочитани с главным словом_____________, с зависимым словом_______________. 4. Многозначность_____________.
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