С помощью слова лес напиши пример, иллюстрирующие следующие понятия. 1. Однокареные слова______________. 2. Формы слова_______________. 3.словосочитани с главным словом_____________, с зависимым словом_______________. 4. Мн...

Русский язык

С помощью слова лес напиши пример, иллюстрирующие следующие понятия. 1. Однокареные слова______________. 2. Формы слова_______________. 3.словосочитани с главным словом_____________, с зависимым словом_______________. 4. Многозначность_____________.

Автор: Гость