Асет занимается легкой атлетикой. У него 2 тренировки в день. Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца
Математика
Асет занимается легкой атлетикой. У него 2 тренировки в день. Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца
Ответ(ы):
Гость:
30+31+31=92 - летних дня 92*2=184 - тренировки будет за 3 летних месяца
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