Асет занимается легкой атлетикой. У него 2 тренировки в день. Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца

Математика

Асет занимается легкой атлетикой. У него 2 тренировки в день. Сколько тренировок у него будет за 3 летних месяца

Автор: Гость