Эссе на тему для добра нет границ

Гость: Гость:

Хорошо. Эссе - это твои рассуждения на заданную тему с использованием цитат каких-нибудь известных людей, фактов истории, современности... . В начале сочинения ты заявляешь направление своей работы, то есть о чем конкретно и в какую сторону ты собираешься рассуждать по теме - это будет тезис. Далее ты логически разворачиваешь свою мысль и даешь два или три аргумента (на выбор источники) . По данной теме: тебе стоит обратиться к значению слов искусство, добро и справедливость. потом посмотреть работы философов по вечным проблемам добра и зла. рассмотреть взаимозависимость добра и зла, и конечно четко очертить свою позицию в отношении этого вопроса. Если будут еще вопросы - пиши. Удачи!