В честь каких людей названы элементы по таблице менделеева заранее спасибо

Гость: Гость:

1. Элемент № 96 - кюрий назван в честь супругов Кюри.Элемент № 99 - эйнштейний назван в честь выдающегося физика Альберта Эйнштейна.Элемент № 100 - фермий назван по имени изобретателя первого атомного реактора Энрико Ферми.Элемент № 101 названы менделеевием в честь гениального автора периодического закона элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.Элемент № 102 - нобелий назван группой ученых института Нобеля в Стокгольме в честь Альфреда Нобеля. Но проверка в 1957 г. не подтвердила открытие этого элемента. Только в 1958 г. в Дубне в лаборатории Объединенного института ядерных исследований под руководством Г. М. Флерова был осуществлен ядерный синтез элемента № 102.Элемент № 103 - лоуренсий назван в честь изобретателя циклотрона, основателя и директора радиационной лаборатории в Беркли Лоуренса.Элемент № 104 - курчатовий, который был синтезирован в Дубне, назван в честь выдающегося советского физика, основателя института атомной энергии в СССР И. В. Курчатова.