В какой симфонии Чайковского использована популярная народная песня "Во поле бер??за стояла "?

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В какой симфонии Чайковского использована популярная народная песня "Во поле бер??за стояла "?
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