Переведите пожалуйста. 1. У меня был отпуск в мае, и я провел его на Черном море. 2. Куда ты идешь? Я иду в кино. А у тебя есть билеты? Да, я купил их вчера. 3. Сегодня очень жарко. Пусть дети пойдут на Волгу купаться. 4. Скол...

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Переведите пожалуйста. 1. У меня был отпуск в мае, и я провел его на Черном море. 2. Куда ты идешь? Я иду в кино. А у тебя есть билеты? Да, я купил их вчера. 3. Сегодня очень жарко. Пусть дети пойдут на Волгу купаться. 4. Сколько времени вы потратили на эту работу? Дне недели. 5. Первого сентября все дети идут в школу.

Автор: Гость