Переведите пожалуйста. 1. У меня был отпуск в мае, и я провел его на Черном море. 2. Куда ты идешь? Я иду в кино. А у тебя есть билеты? Да, я купил их вчера. 3. Сегодня очень жарко. Пусть дети пойдут на Волгу купаться. 4. Скол...
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Переведите пожалуйста. 1. У меня был отпуск в мае, и я провел его на Черном море. 2. Куда ты идешь? Я иду в кино. А у тебя есть билеты? Да, я купил их вчера. 3. Сегодня очень жарко. Пусть дети пойдут на Волгу купаться. 4. Сколько времени вы потратили на эту работу? Дне недели. 5. Первого сентября все дети идут в школу.
Ответ(ы):
Гость:
1. I had a vacation in May, and I spent it on the Black Sea. 2. Where are you going? I go to the movies. Do you have tickets? Yes, I bought them yesterday. 3. Today is very hot. Let the kids go to the Volga swim.
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