При ремонте для смены пола использовали 60 досок шириной 15 см,Сколько досок такой же длины потребовалось бы купить при их ширине 18 см

Математика
При ремонте для смены пола использовали 60 досок шириной 15 см,Сколько досок такой же длины потребовалось бы купить при их ширине 18 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60*15=900(см) 900÷18=50(д) ответ: 50 досок потребуется при их ширине 18см
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