Зима холодная.недолгая какой это климат
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Зима холодная.недолгая какой это климат
Ответ(ы):
Гость:
Эт скорее всего зона "тундры" там лето сухое, а зима холодная
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