Аня прочитала за 6мин 4 страницы книги. Сколько прочитает за час?
Математика
Аня прочитала за 6мин 4 страницы книги. Сколько прочитает за час?
Ответ(ы):
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4*10=40 страниц ответ 40 страниц
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