На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг . сколько всего килогр??ммов получили с этих ульев за лето?

Математика

На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг . сколько всего килогр??ммов получили с этих ульев за лето?

Автор: Гость