На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг . сколько всего килогр??ммов получили с этих ульев за лето?
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг . сколько всего килогр??ммов получили с этих ульев за лето?
Ответ(ы):
Гость:
1) 30*36=1080(кг)-30 ульев 2) 20*42=840 (кг)-20 ульев 3) 1080+840=1920 (кг)-вместе
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