Для сада купили 14 деревьев.Поровну, груш и яблонь.Сколько яблонь в саду? Решите с ??равильным оформлением(2 класс), в виде краткой записи.

Математика

Для сада купили 14 деревьев.Поровну, груш и яблонь.Сколько яблонь в саду? Решите с ??равильным оформлением(2 класс), в виде краткой записи.

Автор: Гость