Для сада купили 14 деревьев.Поровну, груш и яблонь.Сколько яблонь в саду? Решите с ??равильным оформлением(2 класс), в виде краткой записи.

Математика
Для сада купили 14 деревьев.Поровну, груш и яблонь.Сколько яблонь в саду? Решите с ??равильным оформлением(2 класс), в виде краткой записи.
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Гость:
14: 2=7 Ответ:7 яблонь в саду 
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