По кольцевой в одном направлении курсируют с одинаковой скоростью 60 трамваев. сколько трамваев нужно добавить,чтобы при той же скорости интервалы между между трамваями уменьшились на одну пятую.

Математика
По кольцевой в одном направлении курсируют с одинаковой скоростью 60 трамваев. сколько трамваев нужно добавить,чтобы при той же скорости интервалы между между трамваями уменьшились на одну пятую.
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