По кольцевой в одном направлении курсируют с одинаковой скоростью 60 трамваев. сколько трамваев нужно добавить,чтобы при той же скорости интервалы между между трамваями уменьшились на одну пятую.

Математика

По кольцевой в одном направлении курсируют с одинаковой скоростью 60 трамваев. сколько трамваев нужно добавить,чтобы при той же скорости интервалы между между трамваями уменьшились на одну пятую.

Автор: Гость